4 карандаша и 3 тетради стоят 54 р, а 2
Математика
4 карандаша и 3 тетради стоят 54 р, а 2
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Гость:
34 рубля стоят 2 карандаша и 2 тетради
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