Востановить текст Члены предложения, которые отвечают на _____________ и относятся к _________, называются однородными.
Русский язык
Востановить текст Члены предложения, которые отвечают на _____________ и относятся к _________, называются однородными.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Члены предложения,которые отвечают на ОДНИ И ТЕЖЕ ВОПРОСЫ и относятся к ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ СЛОВУ,называются однородными
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