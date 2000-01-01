Ребята слушайте, расскажите всё о клопах,как они раз множатся, где проживают и т.д Плиззззз даю 20 баллов

Гость: Гость:

Клопы́ — подотряд насекомых из отряда полужесткокрылых, ранее рассматриваемый в качестве самостоятельного отряда. Около 40 тыс. видов из более 50 семейств. На Дальнем Востоке России около 800 видов (для бывшего СССР указывалось свыше 2000 видов) У большинства клопов имеются пахучие железы, отверстия которых располагаются у взрослых особей на нижней стороне груди между первой и второй парой ног. Выделения этих желез имеют характерный неприятный для человека запах, предполагают, что он отпугивает врагов, и, возможно, выполняет роль феромонов. Секрет состоит в основном из альдегидов, например близких к CH3-(CH2)2-CH=CH-CHO, и близок к феромонам по составу.У некоторых видов обнаружена развитая забота о потомстве и признаки субсоциального поведения. Например, самки обитающего в Японии древесного клопа ежедневно приносят в гнездо к своим личинкам плоды дерева jasminodora из семейства олаксовых. При этом, другие самки могут воровать плоды из оставленных без присмотра гнёзд других самок этого вида. К концу развития личинок в гнезде может накопиться до 150 костянок от плодов. Некоторые клопы, например откладывают яйца на спинную сторону тела самца, где они находятся до вылупления личинок