Ребзя, помогите с графиком. Какое уравнение описывает выделенную часть окружности (т.е. дуга в первой четверти)?

Математика

Ребзя, помогите с графиком. Какое уравнение описывает выделенную часть окружности (т.е. дуга в первой четверти)?

Автор: Гость