Ребзя, помогите с графиком. Какое уравнение описывает выделенную часть окружности (т.е. дуга в первой четверти)?
Математика
Ребзя, помогите с графиком. Какое уравнение описывает выделенную часть окружности (т.е. дуга в первой четверти)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заданное уравнение с условием 0 ≤ x и 0 ≤ y
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