1)6,7+m+5,4 -m - 8,5 2)23-a+b-34,2+a Упростите выражение !!!!!!!!!!!!
Математика
1)6,7+m+5,4 -m - 8,5 2)23-a+b-34,2+a Упростите выражение !!!!!!!!!!!!
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