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Які є вегетативні органи у плаунів?
Биология
Які є вегетативні органи у плаунів?
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Гость:
Стебель, листья и корни
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