Составьте по два обособленных предложения с каждым из этих слов: несмотря на,благ??даря,согласно,вопреки,кроме. Фантазии вообще нет,пожалуйста.

Гость: Гость:

1)Несмотря на плохую погоду,мы пошли в лес и собрали природные богатства:грибы,ягоды и цветы 2)Он несмотря на то,что заболел сделал много дел: сходил в школу,выгулил собаку и сходил в магазин. 3)Благодаря ему,я сделала уроки:по русскому,алгебре и физике. 4)Благодаря ей,я успела приготовит еду:курицу,картофельное пюре и компот. 5)Вопреки метели,мы строили снежные фигуры:снеговика,ёлочку и подарок. 6)Он вопреки всем негодованиям,довёл все свои дела до конца:сделал уроки,убрался в комнате и полил цветы. 7)Кроме него,мне помогла моя семья:мама,папа и брат. 8)Кроме уроков я успела сделать:сочинение,испечь пирог и помыть пол.