Составить характеристику военых деятелей 18 век по плану 1 Ф.М 2 В каком городе 3 оброзование 4 деятельность 5 итоги 25 балов (можно кратко)
История
Составить характеристику военых деятелей 18 век по плану 1 Ф.М 2 В каком городе 3 оброзование 4 деятельность 5 итоги 25 балов (можно кратко)
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