Составить характеристику военых деятелей 18 век по плану 1 Ф.М 2 В каком городе 3 оброзование 4 деятельность 5 итоги 25 балов (можно кратко)

История

Составить характеристику военых деятелей 18 век по плану 1 Ф.М 2 В каком городе 3 оброзование 4 деятельность 5 итоги 25 балов (можно кратко)

Автор: Гость