Исправь ошибки в определении зачеркни ненужное гражданин государства это челове?? который связан с каким -то определённым государство,это значит , что он не признаёт это государство своим ;пользуется защитой другого государств...
История
Исправь ошибки в определении зачеркни ненужное гражданин государства это челове?? который связан с каким -то определённым государство,это значит , что он не признаёт это государство своим ;пользуется защитой другого государства 4использует свои гражданские права; может отказаться от использования своих гражданских прав Добавь в это определение то,чего,на твой взгляд,в нем не хватает. СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...он НЕ признает; ... защитой ДРУГОГО государства; + обязан платить гос-ву налогии и служить в армии
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