Исправь ошибки в определении зачеркни ненужное гражданин государства это челове?? который связан с каким -то определённым государство,это значит , что он не признаёт это государство своим ;пользуется защитой другого государств...

История

Исправь ошибки в определении зачеркни ненужное гражданин государства это челове?? который связан с каким -то определённым государство,это значит , что он не признаёт это государство своим ;пользуется защитой другого государства 4использует свои гражданские права; может отказаться от использования своих гражданских прав Добавь в это определение то,чего,на твой взгляд,в нем не хватает. СРОЧНО ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость