Напишіть будь ласка твір - опис на тему "Пробудження весни" (5-7) речень.

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Про весну часто кажуть: весна красна . " Красна" - не тому що з'являються червоні квіти. Адже все одно основний колір весни - зелений. А тому що - красива . Це дійсно дуже красиве час року.У перші дні весни природа ще виглядає досить непривабливо : сірі грудки снігу , голі чорні дерева . Але вже так весело починає світити і пригрівати сонце , що картина виглядає все одно радісною і обіцяє. Всі знають: ще трохи і прийде справжня краса. Дуже красиві і ніжні перші квіти. Вони вилазять прямо з-під снігу. А ледве зійде сніг , вся земля швидко покривається свіжої травичкою . Вона така красива, яскрава , що її порівнюють з дорогоцінним каменем , називають смарагдовою . А через ще тиждень на деревах починають набухати і лопатися нирки. Уважний людина , проходячи повз одного і того ж куща або дерева , щодня відзначає , як збільшуються і розкриваються пробиваються листочки. Багато дерева починають цвісти ще до того , як випустили листочки , наприклад , верба . Пухнасті сірі грудочки на вербі нагадують маленьких зайчиків , які причаїлися в очікуванні тепла. Але найкрасивіше , це коли починають цвісти плодові дерева : яблуні , груші , сливи . Все дерево покривається великими білими квітами , а потім пелюстки падають на землю , ніби сніг . З маточок квітки починає зав'язуватися плід.Повертаються із зимівлі перелітні птахи. Навіть у містах чутно їх веселий спів , його не перебивати звуки машин і трамваїв. Особливо добре співають птахи на світанку.