Для компота смешали 8 кг сушеных яблок и 2 кг сушеных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы, а сколько яблоки? Сколько процентов составляют сливы по отношению к яблоками?

Математика

Для компота смешали 8 кг сушеных яблок и 2 кг сушеных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы, а сколько яблоки? Сколько процентов составляют сливы по отношению к яблоками?

Автор: Гость