Для компота смешали 8 кг сушеных яблок и 2 кг сушеных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы, а сколько яблоки? Сколько процентов составляют сливы по отношению к яблоками?
Математика
Для компота смешали 8 кг сушеных яблок и 2 кг сушеных слив. Сколько процентов смеси составляют сливы, а сколько яблоки? Сколько процентов составляют сливы по отношению к яблоками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 кг-100% сливы-20% яблоки-80% 2) не знаю
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