Для слежения за населением России и предотвращение заговоров при Анне Иоанновне ??ыла создана: а. тайная полиция б. тайная канцелярия в. кабинет министров г. сенат

История

Для слежения за населением России и предотвращение заговоров при Анне Иоанновне ??ыла создана: а. тайная полиция б. тайная канцелярия в. кабинет министров г. сенат

Автор: Гость