Для слежения за населением России и предотвращение заговоров при Анне Иоанновне ??ыла создана: а. тайная полиция б. тайная канцелярия в. кабинет министров г. сенат
История
Для слежения за населением России и предотвращение заговоров при Анне Иоанновне ??ыла создана: а. тайная полиция б. тайная канцелярия в. кабинет министров г. сенат
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