Своє ставлення до творіу В.Нестайка "Тореадори з Васюківки"

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Веселий та повчальний твір,де діти експеремнтують(є такі моменти),граються та спілкуються.Цей твір учить дітей,якщо гратися то з розумом(момент з гри "Фараон").Цей твір про дружбу,здається,що мотив в творі такий "Один за всіх і всі за одного" тому що,коли злопець застряг у кавунах а перед ним біжить дід і собирається його бити і здається , що все зараз ти отримаєш лупня від діда,як грім серед ясного неба появляється твій друг і замість того щоб тікати він починає кидати кавуни в діда.Моє ставлення до твору тим,що не потрібно брати приклад з "тореадорів" тому що,якщо робити все те що й хлопці,то можна пострадати так само як і вони в творі.