Скорость движения точки v=(3t^2+2t+1) м/ сек . Найдите путь пройденный точкой за 10 секунд от начала движения?

Алгебра

Скорость движения точки v=(3t^2+2t+1) м/ сек . Найдите путь пройденный точкой за 10 секунд от начала движения?

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