В столовой за два дня израсходовали 80кг.муки из одинаковых пакетов.в первый день израсходовали 5 пакетов по 6 кг..Сколько кг муки израсходоваливо второй день?
Математика
В столовой за два дня израсходовали 80кг.муки из одинаковых пакетов.в первый день израсходовали 5 пакетов по 6 кг..Сколько кг муки израсходоваливо второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*8=56 80-56=24 24 кг муки осталось
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