В столовой за два дня израсходовали 80кг.муки из одинаковых пакетов.в первый день израсходовали 5 пакетов по 6 кг..Сколько кг муки израсходоваливо второй день?

Математика

В столовой за два дня израсходовали 80кг.муки из одинаковых пакетов.в первый день израсходовали 5 пакетов по 6 кг..Сколько кг муки израсходоваливо второй день?

Автор: Гость