Используя данные таблицы выясни: какой гриб на первом месте по диаметру шляпки?Ка??ие места у остальных грибов? дополни таблицу Боровик: 30 см место№ длинна ножки 25 см место№ груздь: 20 см, № 12см №

Математика

Используя данные таблицы выясни: какой гриб на первом месте по диаметру шляпки?Ка??ие места у остальных грибов? дополни таблицу Боровик: 30 см место№ длинна ножки 25 см место№ груздь: 20 см, № 12см №

Автор: Гость