Используя данные таблицы выясни: какой гриб на первом месте по диаметру шляпки?Ка??ие места у остальных грибов? дополни таблицу Боровик: 30 см место№ длинна ножки 25 см место№ груздь: 20 см, № 12см №

Математика
Используя данные таблицы выясни: какой гриб на первом месте по диаметру шляпки?Ка??ие места у остальных грибов? дополни таблицу Боровик: 30 см место№ длинна ножки 25 см место№ груздь: 20 см, № 12см №
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где таблица нужна таблица
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