ИСПОЛЬЗУЯ ФОРМУЛУ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ ВЫЯСНИТЬ ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ УГЛЫ ДЛЯ КОТОРЫХ ИМЕЮТ МЕСТО РАВЕНСТВА ПРОШУ ПОМОЩИ

Математика

ИСПОЛЬЗУЯ ФОРМУЛУ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ ВЫЯСНИТЬ ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ УГЛЫ ДЛЯ КОТОРЫХ ИМЕЮТ МЕСТО РАВЕНСТВА ПРОШУ ПОМОЩИ

Автор: Гость