Используя таблицу простых чисел, из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991в одну строку простые в другую составные числа

Математика
Используя таблицу простых чисел, из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991в одну строку простые в другую составные числа
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Гость:
Простые: 97, 139, 311, 503, 641, 991 составные: 66, 128, 201, 450, 502, 864, 879
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