Сочините пожалуйста не большое сочинение параунане двух вершаю Якуб Колас "О,край родны, край прыгожи" и Максима Багдановича "Цеплы вечар, цихи вечар, свежы стог" (пейзажная лирыка)

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Сочините пожалуйста не большое сочинение параунане двух вершаю Якуб Колас "О,край родны, край прыгожи" и Максима Багдановича "Цеплы вечар, цихи вечар, свежы стог" (пейзажная лирыка)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абодва вершы адносяцца да пейзажнай лирыки,праслауляюць хараство беларускай природы пры дапамозе эпитэтау( край прыгожы,цихи вечар,свежы стог) И метафар( бары-лясы гудуць,дрыжаць зорки ).У вершы Я.Коласа аписваюцца лясы,бары,батота. А у вершы Багдановича -зорнае неба. Гэта сведчыць права тое,што малюнки да вершау будуць розными.У першым будуць пераважаць цеплыя колеры,а у другим наадварот - халодныя. Мне вельми падабаюцца гэтыя вершы бо яны праслауляюць прыгажосць нашай з вами радзимы.
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