Что такое жидкая фаза

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Молекулы вещества в жидкой фазе обладают большей кинетической и потенциальной энергией, чем в твердой. Увеличение кинетической энергии, поглощенной веществом при изменении состояния, соответственно увеличивает его температуру. Кроме того, увеличение внутренней потенциальной энергии тела позволяет молекулам нарушить четкие связи, в результате чего вещество течет