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Помогите с номером 2! Пж очень надо!
Алгебра
Помогите с номером 2! Пж очень надо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 3 т.к. а<0 ; b>3
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