Используйте таблицу простых чисел из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991 в одну строку выпишите простые числа а в другую составные числа ПОМОГИТЕ ПЛЕЗ)

Математика
Используйте таблицу простых чисел из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991 в одну строку выпишите простые числа а в другую составные числа ПОМОГИТЕ ПЛЕЗ)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
простые числа: 97, 139, 311, 503, 641, 991составные числа: 66, 128, 201, 450, 502, 864, 879

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