Используйте таблицу простых чисел из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991 в одну строку выпишите простые числа а в другую составные числа ПОМОГИТЕ ПЛЕЗ)

Математика

Используйте таблицу простых чисел из чисел 66 97 128 139 201 311 450 502 503 641 864 879 991 в одну строку выпишите простые числа а в другую составные числа ПОМОГИТЕ ПЛЕЗ)

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