Найдите длину соторны квадрата если его площадь равна 416.16см^2 А 2.04 В 20.4 С 20.6 D 2.06

Алгебра
Найдите длину соторны квадрата если его площадь равна 416.16см^2 А 2.04 В 20.4 С 20.6 D 2.06
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к у квадрата все стороны равны мы должны поделить площадь на 4. 146.16/4=36.54.
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