Найдите длину соторны квадрата если его площадь равна 416.16см^2 А 2.04 В 20.4 С 20.6 D 2.06

Алгебра

Найдите длину соторны квадрата если его площадь равна 416.16см^2 А 2.04 В 20.4 С 20.6 D 2.06

Автор: Гость