Исправь ошибки-зачеркни лишнее слово
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Исправь ошибки-зачеркни лишнее слово
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1 are 2 Второе are лишнее 3 the 4 am 5 the
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