История 10 Золотой век Екатерины Определите историческое событие по его дате: 10 ??юня 1783 года

История
История 10 Золотой век Екатерины Определите историческое событие по его дате: 10 ??юня 1783 года
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Автор: Гость
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Гость:
Скорее всего, речь идет о дате присоединения Крыма к России. 
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