История 10 Золотой век Екатерины Определите историческое событие по его дате: 10 ??юня 1783 года
История
История 10 Золотой век Екатерины Определите историческое событие по его дате: 10 ??юня 1783 года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, речь идет о дате присоединения Крыма к России.
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