История слова обворожить

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История слова обворожить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Древнерусское – ворожить (колдовать). Слово «ворожить» встречается в русском языке с конца XII в. «Ворогами» славяне называли колдунов, отсюда и появились слова ворожить, обворожить, т.е. «колдовать», «околдовать». Обворожить означает «пленить», «вызвать восхищение». Исконно русское префиксальное производное от "вередливый" - "неженка, слабый", от "веред" - "боль, болячка, рана".
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