История слова привередливый
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История слова привередливый
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Образовано приставочным способом от прилагательного вередливый – "изнеженный, слабый", произведенного от сохранившегося в диалектах веред – "болячка", восходящего к той же основе, что и вред. Привередливый-слишком разборчивый, с прихотями, капризами, придирками, такой, которому трудно угодить. [Исконно русское префиксальное производное от "вередливый" - "неженка, слабый", от "веред" - "боль, болячка, рана". "Привередливый" исходно - "слишком чувствительный к боли".
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