Юмористический рассказ с использованием числительных

Гость: Гость:

Жили были 3. кита, красный, желтый, синий. жили были 3. кита плыли в море синим. жили были три китихи, все такие бунтавихи. и вдруг им захотелось помечтать, 3 китихи сели на пол ,укунули хвост в песок. стали трое все мечтать. проплывали 3 кита красный, желтый синий…… крч потом мутить начали за ошибки прости