Юмористический рассказ с использованием числительных

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Юмористический рассказ с использованием числительных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жили были 3. кита, красный, желтый, синий. жили были 3. кита плыли в море синим. жили были три китихи, все такие бунтавихи. и вдруг им захотелось помечтать, 3 китихи сели на пол ,укунули хвост в песок. стали трое все мечтать. проплывали 3 кита красный, желтый синий…… крч потом мутить начали за ошибки прости
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