Фонетический разбор слова-сумка
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Фонетический разбор слова-сумка
Ответ(ы):
Гость:
[ сумка] [с]-согл.тв.глух [у]-гл.уд [м]-согл.тв.зв [к]-согл.тв.глух [а]-гл.безуд 2 слога.5 звуков. 5 букв
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