В первом мешке 5кг 230г моркови.во втором мешке 850г моркови больше,чем в первом.всю м??рковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков.сколько килограммов моркови оказалось в каждом ящике.
Математика
В первом мешке 5кг 230г моркови.во втором мешке 850г моркови больше,чем в первом.всю м??рковь из двух мешков переложили в 5 одинаковых ящиков.сколько килограммов моркови оказалось в каждом ящике.
Ответ(ы):
Гость:
5 кг 230г=5230г 5230+850=6080 г во втором мешке 5230+6080=11310 г в двух мешках 11310:5=2262 г в каждом ящике 2262г=2,262 кг в каждом ящике
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