Если площадь квадрата 49 квадратных см, то его периметр 28 см

Математика
Если площадь квадрата 49 квадратных см, то его периметр 28 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=7*7=49cм3 Р=7+7+7+7=28см
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