Узнай сказку по ключевым словам: Охотник, птичка, три урока.. Название, автор, переводчик.

Литература
Узнай сказку по ключевым словам: Охотник, птичка, три урока.. Название, автор, переводчик.
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Автор: Гость
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Гость:
По моему сказка называется (охотник и птичка)
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