На стоянке стояло 80 автомобилей. Сначала уехало 30 автомобилей, затем еще 9. Сколько автомобилей осталось на стоянке?
Математика
На стоянке стояло 80 автомобилей. Сначала уехало 30 автомобилей, затем еще 9. Сколько автомобилей осталось на стоянке?
Ответ(ы):
Гость:
80-30-9 =50-9 =41 машина осталась на стоянке
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