На стоянке стояло 80 автомобилей. Сначала уехало 30 автомобилей, затем еще 9. Сколько автомобилей осталось на стоянке?

Математика
На стоянке стояло 80 автомобилей. Сначала уехало 30 автомобилей, затем еще 9. Сколько автомобилей осталось на стоянке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80-30-9 =50-9 =41 машина осталась на стоянке
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