Приведите по 2 примера взаимодействия Серной кислоты с : солями , оксидами и амфатерными оксидами Ю основаниями , с металлами ( если они возможны )

Химия
Приведите по 2 примера взаимодействия Серной кислоты с : солями , оксидами и амфатерными оксидами Ю основаниями , с металлами ( если они возможны )
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Ответ(ы):
Гость:
С металлами: Сu + 2 H2SO4 (конц) = CuSO4 + SO2 + 2H2OZn + 2 H2SO4 (конц) = ZnSO4 + SO2 + 2H2OС основаниямиH2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2H2OH2SO4 +  CaOH = CaSO4 + 2H2OС афмотерными оксидамиZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O BaO+H2SO4=BaSO4+H2OC оксидамиCuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O СaO+H2SO4=CaSO4 + H2OC солями:H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl H2SO4+CuS=CuSO4+H2S

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