Приведите по 2 примера взаимодействия Серной кислоты с : солями , оксидами и амфатерными оксидами Ю основаниями , с металлами ( если они возможны )

Химия

Приведите по 2 примера взаимодействия Серной кислоты с : солями , оксидами и амфатерными оксидами Ю основаниями , с металлами ( если они возможны )

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