В походе дети могут провести два дня. Длина маршрута по карте составляет 78 км. В пе??вый день они собираются идти 6 ч, а во второй - 7 ч. Сколько км они будут проходить ежедневно,если скорость их движения будет одинаковой ?

Математика

В походе дети могут провести два дня. Длина маршрута по карте составляет 78 км. В пе??вый день они собираются идти 6 ч, а во второй - 7 ч. Сколько км они будут проходить ежедневно,если скорость их движения будет одинаковой ?

Автор: Гость