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Докажите тождество: (x+y)(x+b)=x^2+(y+b)x+yb
Математика
Докажите тождество: (x+y)(x+b)=x^2+(y+b)x+yb
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