Caso4= при температуре
Химия
Caso4= при температуре
Ответ(ы):
Гость:
2CaSO4=2CaO+2SO2+O2 ну вот наверно
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