В классе 36 человек.Из них 19 девочек.Какую часть класса составляют девочки?
Математика
В классе 36 человек.Из них 19 девочек.Какую часть класса составляют девочки?
Ответ(ы):
Гость:
1) 36-19=17 Ответ : девочек 17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Зимой почва на полях промерзает достаточно глубоко ,а в лесу слой промёрзшей земл?? значительно меньше. Как вы думаете ,почему?
Литература
Во второй главе "Евгения Онегина" Пушкин называет создателя "Метаморфоз" Овидия его другим именем: а)Назон б)Нерон
Математика
Решите пожалуйста в столбик 873×30= 873×300= 25700-92*60= 92*600-25700= 800*900= 8000*100= Зарание спасибо