Решите пожалуйста в столбик 873×30= 873×300= 25700-92*60= 92*600-25700= 800*900= 8000*100= Зарание спасибо

Математика

Решите пожалуйста в столбик 873×30= 873×300= 25700-92*60= 92*600-25700= 800*900= 8000*100= Зарание спасибо

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