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Взаимодействие грибницы с корнями растений
Биология
Взаимодействие грибницы с корнями растений
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Правильный ответ:микориза
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