Какой падеж у слова:рифмы (нет чего, или что?)
Русский язык
Какой падеж у слова:рифмы (нет чего, или что?)
Ответ(ы):
Гость:
Eqweqweqewqeqw (кого чего) родительный падеж
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