Павлик забил 4 гола, а Серёжа - 1 гол. На сколько меньше голов забил Серёжа, чем Павлик?
Математика
Павлик забил 4 гола, а Серёжа - 1 гол. На сколько меньше голов забил Серёжа, чем Павлик?
Ответ(ы):
Гость:
3 конечно , а что сложно сильно?
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