Павлик забил 4 гола, а Серёжа - 1 гол. На сколько меньше голов забил Серёжа, чем Павлик?

Математика

Павлик забил 4 гола, а Серёжа - 1 гол. На сколько меньше голов забил Серёжа, чем Павлик?

Автор: Гость