Павлик забил 4 гола, а Серёжа - 1 гол. На сколько меньше голов забил Серёжа, чем Павлик?

Математика
Павлик забил 4 гола, а Серёжа - 1 гол. На сколько меньше голов забил Серёжа, чем Павлик?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 конечно , а что сложно сильно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ИЗЛОЖЕНИЕ Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. 2) Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами...
Ответить
Математика
Составь 4 верных равенства из чисел 3,6,9..помогите пжл
Ответить
Литература
Помощь по рассказу "Кавказский пленник ". 1.Какой представилась герою татарская д??ревня ? Что увидел Жилин в доме ? Какие обычаи татар он наблюд...
Ответить
Английский язык
Помогите с 2 по 4 задание буду очень благодарна
Ответить
Русский язык
История про деда мороза .Осталось 2ч
Ответить