Закончи уравнения реакции : а) CuSO4 + KOH = б)Cu(NO3)2+H2S= в)CuSO4+Ba(OH)2= г)Cu(NO3)2+Ba(OH)2=
Химия
Закончи уравнения реакции : а) CuSO4 + KOH = б)Cu(NO3)2+H2S= в)CuSO4+Ba(OH)2= г)Cu(NO3)2+Ba(OH)2=
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