Решите уравнения; 1300-(d-678)= 400
Математика
Решите уравнения; 1300-(d-678)= 400
Ответ(ы):
Гость:
1300-(D-678)=400 D-678=900 D=900+678 D=1578
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