В какой строке все слова пишутся с буквой е ? А. ненавид...вший,рассе...нный, постро...в, почу..л Б. завис..мый, разве..в, объезд..вший, Г. нахмур..нный, отча..вшись, зате..л , застав..в
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В какой строке все слова пишутся с буквой е ? А. ненавид...вший,рассе...нный, постро...в, почу..л Б. завис..мый, разве..в, объезд..вший, Г. нахмур..нный, отча..вшись, зате..л , застав..в
Ответ(ы):
Гость:
А. е, я, и, я. Б. и, е, и. Г. е, я, я, и. Надеюсь помогла!
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