Что означяет слово крылья

Гость: Гость:

Крыло - ограждающее покрытие над колесом экипажа, автомобиля или другого транспортно го средства *** 2. - несущая плоскость летательного или другого движущегося аппарата Пример: Кострукция крыла. Подъемная сила крыла. Судно на подводных крыльях. *** 3. - крайняя (правая или левая) группировка какой-нибудь организации *** 4. - орган летания у птиц, насекомых, а также некоторых млекопитающих Пример: К. летучей мыши. Птенцы поднялись (встали) на к. (начали летать). Подр-зать крылья кому-н. (также перен. : лишить возможности энергично, самостоятельно действовать). Опустить крылья(также перен. : утратить энергию, волю к действию). Крылья выросли за спиной у кого-н. (перен. : воодушевлен, обрел уверенность). *** 5. - боковая пристройка, флигель Пример: Левое к. дома. *** 6. - крайняя (правая или левая) часть боевого построения *** 7. - вращающаяся лопасть колеса ветряного двигателя