Что означяет слово крылья

Українська література
Что означяет слово крылья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крыло - ограждающее покрытие над колесом экипажа, автомобиля или другого транспортно го средства  *** 2. - несущая плоскость летательного или другого движущегося аппарата  Пример: Кострукция крыла. Подъемная сила крыла. Судно на подводных крыльях. *** 3. - крайняя (правая или левая)  группировка какой-нибудь организации  *** 4. - орган  летания у птиц, насекомых, а также некоторых млекопитающих  Пример: К. летучей мыши. Птенцы поднялись (встали) на к. (начали летать). Подр-зать крылья кому-н. (также перен. : лишить возможности энергично, самостоятельно действовать). Опустить крылья(также перен. : утратить энергию, волю к действию). Крылья выросли за спиной у кого-н. (перен. : воодушевлен, обрел уверенность). *** 5. - боковая  пристройка,  флигель  Пример: Левое к. дома. *** 6. - крайняя (правая или левая) часть боевого построения  *** 7. - вращающаяся  лопасть колеса ветряного двигателя
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