В классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг.Сколько ??ниг осталось в классной бибилиотеке
Математика
В классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг.Сколько ??ниг осталось в классной бибилиотеке
Ответ(ы):
Гость:
A минус, в скобках b умножить на 30
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