В классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг.Сколько ??ниг осталось в классной бибилиотеке

Математика

В классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг.Сколько ??ниг осталось в классной бибилиотеке

Автор: Гость