В классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг.Сколько ??ниг осталось в классной бибилиотеке

Математика
В классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг.Сколько ??ниг осталось в классной бибилиотеке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A минус, в скобках b умножить на 30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Высота Гималайских гор, высота Анд и высота Кавказских гор. Помогите пожалуйста
Ответить
Биология
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!! Установите соответствие между организмами и типом межви??овых отношений, в которые они вступают ОРГАНИЗМЫ А) ряска и эл...
Ответить
Другие предметы
Что значит тонкий слух???
Ответить
Алгебра
X2-16x+48=0 помогите решить пожалуйста там х в квадрате
Ответить
Математика
В магазин завезли 11 пакетов с орехами массой по 1,5 кг и массой по 1,8 кг. массой орехов в пакетах по 1,5 кг равна массе орехов в пакетах по 1,8 к...
Ответить