1138 и 1141 помогите пожалуйста

Математика
1138 и 1141 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1138) 60 / 5 = 12 мин 2 3/5 = 13/5 1 4/5 = 9/5 12 * 13 = 156 мин = 2 ч 36 мин 156 - 9 * 12 = 48 мин 1141) 112 / 16 * 11 = 77 м 112 - 77 = 35 м
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