Как называется вещества,состоящие из атомов одного вида?

Химия
Как называется вещества,состоящие из атомов одного вида?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они называются простые вещ-ва
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