Сколько атом фосфора в 146 г фосфора. а)4 моль б)4,7 моль в)3,9моль г)5 моль д)5,2моль

Химия

Сколько атом фосфора в 146 г фосфора. а)4 моль б)4,7 моль в)3,9моль г)5 моль д)5,2моль

Автор: Гость