Сколько атом фосфора в 146 г фосфора. а)4 моль б)4,7 моль в)3,9моль г)5 моль д)5,2моль
Химия
Сколько атом фосфора в 146 г фосфора. а)4 моль б)4,7 моль в)3,9моль г)5 моль д)5,2моль
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